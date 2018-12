La magie de Noël pas encore dans les têtes des Dijonnais

Dijon, France

«Morose», c'est le mot qui revient dans la bouche des passants du centre-ville dijonnais quand on leur demande l'ambiance actuelle. A un peu plus de deux semaines de Noël, il manque quelque chose dans l'air : «Il n'y a pas cette euphorie qu'on ressent habituellement à l'approche des fêtes», constate Laura. Dans les têtes de tous, il y a évidemment la crise que traverse le pays, entre revendications politiques, cri de colère des plus démunis, manifestations et violences.

«Je n'ai pas envie de fêter Noël»

Arrêtée devant une vitrine, Françoise ne passera pas la porte du magasin. Elle affirme ne pas avoir envie de fêter Noël, «cette année, ça ne s'y prête pas. Je n'ai pas envie de rentrer dans un système commercial.» «On n'a pas envie de sourire ni de sauter au plafond», remarque un autre passant. D'autres essaient de se préserver de la morosité en évitant les manifestations. Stéphanie s'est débrouillée pour faire ses courses de Noël d'autres jours que le samedi, jour de manifestation : «ça me fait peur», dit la jeune femme. La magie de Noël, ce n'est pas pour tout de suite.