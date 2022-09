La maire de Falicon demande la création d'un parc départemental autour du Mont Chauve

Et si le Mont-Chauve devenait le joyau d'un parc départemental à cheval entre les communes d'Aspremont, Tourette-Levens et Falicon ? La maire faliconnaise Anaïs Tosel fait cette proposition pour mieux protéger ce sommet, souvent considéré comme une décharge par certains. En faire un parc départemental permettrait de fixer des règles, de réguler aussi la création de sentiers de VTT ou encore de randonnée.

"Cela va permettre de le protéger en le valorisant"

Pour Anaïs Tosel, cela aura deux intérêts : "protéger et valoriser". L'élue a trop souvent constaté des incivilités sur place, trop souvent ramassé des déchets avec ses équipes, et ne veut plus voir ça sur ce Mont Chauve prisé des randonneurs et des cyclistes.