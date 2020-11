La maire de Périgueux signe une lettre ouverte au Président pour sauver les quartiers délaissés

Dans une lettre ouverte au Président de la République, la maire de Périgueux Delphine Labails et une centaine d'autres maires demandent qu'une partie du Plan de relance lié à la crise du Covid-19 soit consacré aux quartiers décrocheurs de la République

La maire de Périgueux ainsi qu'une centaine de maires et d'associations ont écrit une lettre ouverte au président de la République Emmanuel Macron. Ils demandent de sanctuariser 1% du Plan de relance pour les quartiers prioritaires.

Le risque du décrochage républicain

Les signataires déplorent que trois ans après la sortie du rapport "Vivre ensemble, vivre en grand. Pour un réconciliation nationale", seules 4 des 48 mesures aient été mises en place par l’État. Selon eux, la crise sanitaire n'a fait que détériorer la situation existante. Ils craignent un "virus du décrochage républicain".

L'Etat doit nous accompagner pour protéger les personnes les plus fragiles - Delphine Labails

Ils demandent à ce que les 1% du Plan de relance servent à aider les associations, à créer des comités locaux de solidarité, à construire des maisons médicales et à mobiliser les acteurs de l'emploi. Selon eux, cet argent doit permettre également de créer 7.000 postes aidés de médiateurs dans les quartiers, financer un plan national contre l'illettrisme, permettre un désenclavement et renforcer l'éducation aux médias et au numérique.

"[avec cette lettre] Il s'agit d'attirer l'attention sur des signaux qui sont au rouge. Nos associations nous disent qu'il faut se mobiliser car des habitants ont faim ! Les demandes de RSA et le chômage augmentent" explique la maire de Périgueux Delphine Labails sur France Bleu Périgord. Elle continue : "Il faut créer un fonds d'urgence pour les associations et mobliser les acteurs de l'emploi. Nous avons une vraie problématique d’urgences saturées et le temps du Covid ne fait qu’amplifier ce phénomène".