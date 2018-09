Le prêt aux enseignants existe depuis plus de 40 ans à Saint-Etienne

Saint-Étienne, France

La mobilisation des enseignants et des bibliothécaires a commencé à payer. La mairie de Saint-Étienne avait supprimé au début de l'été le "Prêt aux Enseignants". Un service qui permet aux professeurs des écoles d'emprunter des livres pour toutes leurs classes et pour plusieurs mois. La CGT avait lancé un appel à la grève chez les employés de la bibliothèque le 5 septembre 2018. Une réunion de concertation a eu lieu ce 3 septembre. Et le maire de ville a finalement décider de maintenir la carte professionnelle en médiathèques.

Gaël Perdriau vient d'adresser un courrier aux directeurs et directrices des écoles municipales de Saint-Étienne, aux agents des médiathèques municipales et aux responsables et présidents d'associations, dans lequel il confirme le maintien de cette carte professionnelle donnant accès gratuitement aux livres. Des conditions pour ce prêt enseignant ont toutefois été retenues :

Les nouvelles cartes professionnelles permettront d'emprunter jusqu'à 50 documents ( au lieu de 100 ) tous les deux mois sur l'ensemble du réseau des médiathèques.

tous les deux mois sur l'ensemble du réseau des médiathèques. Les usages de prêt existant pour les enseignants et les collectivités de la ville de Saint-Etienne sont maintenus dans toutes les médiathèques. Les enseignants des communes alentours n’ont plus accès au service.

Et le maire de Saint-Etienne explique dans un communiqué : "Cette prestation de la ville de Saint-Étienne étant utilisée à plus de 40 % par des personnes extérieures à Saint-Étienne, la question reste posée pour ces dernières." Gaël Perdriau va donc engager des discussions avec les maires des communes concernées afin de leur proposer des conventions répartissant les coûts "dans un contexte de baisse des dotations de l'Etat."

Deux postes demandés

En tout cas pour les syndicats, il reste des efforts à faire. Ils estiment notamment que sans personnel, la qualité de ce service aux enseignants n’est plus la même. Il demande donc le maintien de deux postes spécifiques pour les prêts enseignants. L’appel à la grève est maintenu avec une manifestation prévue à 13h le mercredi 5 septembre.