La mairie d’Albi reconnait les nuisances du circuit qui ne pourra tourner que 67 jours par an.

Le bras de fer engagé entre la ville d’Albi et la ville du Séquestre autour du circuit dure depuis 2017. Et la semaine passée, la ville d’Albi, propriétaire du site, a clairement perdu la partie. Jusqu’ici le circuit était autorisé à 220 jours de course par an. La mairie albigeoise n’en autorise que 67 désormais. Elle l’a signifié à la municipalité du Séquestre qui a pris un arrêté dans ce sens. De son côté la préfecture s’est engagée à fournir tout le matériel nécessaire pour les mesures de bruit émise par le site. Cet accord entre les deux mairies et la préfecture était en négociation depuis le mois de septembre, depuis que le maire du Séquestre a pris un arrêté interdisant plus de quatre voitures en même temps sur le circuit.

50 jours avec seulement quatre voitures

En tout cas, cette nouvelle réglementation va tout changer pour le circuit qui ne va pouvoir tourner que 67 jours. Et quand on dit 67 ce sera en fait 12 jours de courses proprement dites et cinq journées dédiées aux associations. Cela fait donc 17 jours seulement avec le plein de camions ou de voitures sur le circuit. Les 50 autres jours : seuls quatre véhicules thermiques pourront être réunis sur la piste albigeoise. Et le maire du Séquestre Gérard Poujade rappelle qu’il faudra pendant ces jours-là respecter tout de même le code de la santé publique. Pas question de dépasser le seuil du bruit autorisé.

Arriver à cet accord a été un long processus pour la ville d’Albi. Beaucoup de choses ont pesé dans la balance. Dernièrement, le concessionnaire du circuit DS Events a annoncé vouloir se retirer du site plus assez rentable. Les nombreuses procédures judiciaires y sont aussi pour beaucoup. Plus de 200 plaintes au tribunal de police d’Albi, une cinquantaine à la cour d’appel de Toulouse. Le gestionnaire risque des milliers d’euros d'amende, et même de la prison en cas de récidive. Et dans le même temps les riverains continuent de déposer toujours des plaintes à chaque dépassement du seuil de bruit. Enfin la préfecture aussi a pesé en demandant fermement à Albi depuis quelques mois de faire respecter la loi.

Maintenant place à l'hydrogène et l’électrique

Pour Gérard Poujade, le maire du Séquestre, cet accord c’est le début d’une nouvelle vie pour le circuit. "Ce que nous souhaitons, c'est que le Code de la santé publique soit respecté. Depuis 2017, nous disons qu'il ne l'ait pas respectée. Depuis 2019, nous avons les outils qui permettent de mesurer le niveau de l'infraction. Ce qui a permis de constater qu'elle était colossale. Près de 80 % des utilisations du circuit sont en infraction. Et donc, l'objet, c'est de faire en sorte de résorber ce qui est une nuisance pour les riverains. Donc c'est une étape importante. "

Mais pour le maire, les choses doivent encore bouger. "Mais je suis persuadé que ce n'est qu'une étape. Il faut qu'il y ait à nouveau des pionniers comme il y a eu dans la fin des années 50, au début des années 60, pour un circuit 3.0 qui soit entièrement hydrogène et électrique. Les courses thermiques seront juste un élément de l'histoire d'Albi son heure de gloire. Mais il y en a d'autres à imaginer. Elles seront hydrogènes et électriques."

De nombreuses courses sont prévues cette année pour les 60 ans du circuit d’Albi qui a été inauguré en septembre 1962. Il doit notamment accueillir en juin la coupe de France GT4 pour le grand prix d’Albi. En octobre, sont prévus la finale du Championnat de France Camions lors du 6ème Grand Prix Camions d’Albi et la finale du Championnat de France Historique des circuits.