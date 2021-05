La mairie d'Aubusson sévit contre les crottes de chiens

A Aubusson, quand on promène son chien, on ramasse aussi ses crottes, sinon c'est l'amende !

"Les gens promènent leurs animaux, les laissent faire n'importe quoi sur le trottoir. Après on marche dedans, c'est infect !", s'exaspère Christiane, retraitée aubussonaise. "La plupart du temps, on ne peut pas se poser sur les coins d'herbe, précise Alexis, un passant. Il y a des crottes partout, c'est sale."

Pour répondre aux plaintes des habitants, la mairie d'Aubusson a décidé de sévir. Elle mettait déjà à disposition une dizaine de distributeurs de sacs, mais le ton s'est durci : un nouvel arrêté est entré en vigueur mardi 4 mai pour faire la chasse aux crottes de chien. Désormais, ne pas ramasser les déjections de son animal sur la voie publique est passible de 35€ d'amende. Une disposition bienvenue pour les Aubussonais.

Quand on a un chien, on l'assume !

"Moi j'ai un chien et quand on a un chien, on l'assume ! Je suis entièrement d'accord pour que ce soit verbalisé et fortement verbalisé, que les gens apprennent à être un peu civiques", s'exclame Pascale .

Avec ce nouvel arrêté, la volonté de la mairie est de retrouver des rues propres en vue de la saison estivale. Deux ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique) sont chargés, entre autres, de faire appliquer cette nouvelle disposition.