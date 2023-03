La mairie d'Avignon concerte avant d'élaborer sa charte de la vie nocturne

"Quand on a envie de dormir, on a pas envie de faire la fête et vice-versa." Sur le constat dressé par Sébastien Ruel, le directeur du département de la Tranquillité publique à la mairie d'Avignon, de nombreux habitants seront d'accord. C'est en ce sens que la municipalité a lancé mardi des ateliers (entre riverains, étudiants et professionnels) afin de constituer une charte de la vie nocturne. L'idée est de concilier les habitudes et envies de tous.

"L'objectif est de s'ouvrir un peu aux autres. On peut pourquoi pas anticiper par exemple lorsqu'un établissement veut développer son activité on ne lui mettra pas des bâtons dans les roues. Mais on doit développer cette activité en prenant en compte les habitants autour", précise Sébastien Ruel. L'équilibre est fragile tout de même notamment dans l'intramuros d'Avignon où le problème de cohabitation est le plus important.

Pas de nouvelles règles

Face aux envies, aux demandes de toutes les parties, une charte de la vie nocturne sera élaborée. La mairie n'avance pas encore de date et parle d'une possible mise en place à la rentrée de septembre. "Nous ne souhaitons pas aller sur un cadre réglementaire mais un cadre partagé. Nous pourrions créer un conseil de la vie nocturne dans lequel les trois usages seraient représentés avec cette idée de développer davantage la médiation", précise le directeur du département de la Tranquillité publique à la mairie d'Avignon. Deux questionnaires ont d'ailleurs été lancés en ligne .