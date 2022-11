La mairie d'Avignon va mieux régler le minuteur des illuminations de Noël

En présentant son plan sobriété il y a quelques jours, la mairie d'Avignon avait promis que "cette année, les illuminations de Noël seront éteintes dès 1 heure du matin - alors qu’auparavant elles étaient allumées toute la nuit." Cette promesse se justifiait par la hausse du coût de l'énergie. La mairie ajoutait même que les décoration de Noël seraient éclairés par de Leds.

Mauvais réglage et éclairage toute la nuit

Mais la promesse n'a pas été tenue : vous avez été nombreux à constater que depuis le début des illuminations (vendredi 25 novembre), elles restaient allumées toute la nuit. La mairie reconnait un défaut de programmation de l'éclairage. Des capteurs détectent la tombée de la nuit et programment l'extinction sept heures plus tard, soit aux alentours de minuit. La mairie d'Avignon a saisi ses services et ceux du prestataire des illuminations pour régler correctement ces illuminations.