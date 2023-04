La mairie d'Ernée va reprendre 100 tombes laissées à l'abandon dans le cimetière

À Ernée, dans le nord-ouest de la Mayenne, une centaine de tombes du cimetière sont à l'abandon. Ces concessions en très mauvais état sont dans le viseur de la mairie car il y a de moins en moins d'espace pour les enterrements à venir. La municipalité a donc lancé une procédure pour pouvoir reprendre ces anciennes tombes. Les premières démarches ont commencé en 2019 et elles sont en train de se terminer.

ⓘ Publicité

Il existe de très nombreuses tombes en mauvais état dans le cimetière communal à Ernée. © Radio France - Maïwenn Bordron

100 tombes à l'abandon sur 2344 au total

Les tombes à l'abandon se situent surtout dans la partie ancienne du cimetière. Gérard Huard, l'adjoint aux travaux de la mairie d'Ernée, s'arrête devant une tombe qui date de 1958. "Le monument est tombé. Il a cassé la plaque tombale et on a été obligé de remettre dessus une tôle pour que personne ne puisse tomber à l'intérieur", explique-t-il.

Les habitants d'Ernée ont hâte de voir disparaître ces tombes délabrées : 100 tombes ont été répertoriées à l'abandon sur 2344 au total dans le cimetière. "Il y a des trous partout, c'est moche. Par là-bas, c'est triste, ça laisse à désirer", décrit Marie-Madeleine, 83 ans. Un peu plus loin, dans une autre rangée, Gisèle, vient régulièrement au cimetière d'Ernée. "Ça fait moche, il faut dire ce qui est. Elles sont très anciennes et quand il n'y a plus personne, c'est vrai qu'il faut faire quelque chose", souligne cette habitante d'Ernée de 72 ans.

Les proches des défunts ont jusqu'au 11 mai 2023 pour s'opposer à la reprise de leur concession par la mairie d'Ernée. © Radio France - Maïwenn Bordron

La mairie a d'abord posé un petit panneau devant chaque tombe concernée. "Cette concession en état d'abandon fait l'objet d'une procédure de reprise. Veuillez vous adresser à la mairie", peut-on lire à différents endroits dans les allées du cimetière. Les proches des défunts ont pu être informés de ce projet de reprise de la concession et ceux qui le souhaitaient ont pu s'y opposer. "L'état d'abandon a été constaté à deux reprises, à trois ans d'intervalle : le 20 juin 2019 et le 7 novembre 2022. À partir du 11 mai, si personne ne s'est manifesté, ça revient à la commune", explique Gérard Huard, l'adjoint aux travaux de la mairie d'Ernée.

Dans les mois qui viennent, les travaux vont pouvoir commencer : ils s'étaleront sur trois ans. Les ossements vont d'abord être exhumés puis déposés dans l'ossuaire du cimetière. Les objets funéraires, comme les croix, seront ensuite enlevés. Cet espace deviendra alors libre pour être racheté par d'autres familles.