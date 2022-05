Dans le cadre de sa nouvelle stratégie foncière en collaboration avec l'établissement public foncier local, la mairie d'Hasparren vient de lancer une enquête pour connaître les besoins des habitants de la commune. La municipalité vient d'acquérir un immeuble vacant et un terrain de deux hectares.

La mairie d'Hasparren lance une stratégie foncière et une enquête sur le logement destinées aux riverains

La crise du logement n'épargne pas l'intérieur du Pays basque. À Hasparren, la municipalité vient de lancer sa stratégie foncière en stoppant deux projets immobiliers portés par des promoteurs et l'ancienne majorité. Au même moment, la mairie vient d'acquérir un immeuble vacant situé dans le bourg, et un terrain de près de deux hectares. Elle est également intéressée par un immeuble vacant qui avait été occupé par des jeunes de la commune il y a quelques mois. "L'actuelle propriétaire de 95 ans ne souhaite pas vendre" assure Isabelle Pargade la maire d'Hasparren.

Ce mardi, la première magistrate de la cité des chênes a présenté une enquête pour mieux connaître les besoins des riverains. "Nous souhaitons trouver un équilibre entre la production de logement, la création de zones artisanales et les 77 exploitations agricoles. Notre commune compte plus de 7 000 habitants, c'est 20% de plus ces 5 dernières années. Nous préférons un développement harmonieux plutôt qu'une cité dortoir" assure l'élue. Actuellement inexistants sur la commune, les projets en bail réel solidaire seront prioritaires car il s'agit du seul dispositif permettant d'éviter la spéculation immobilière selon Isabelle Pargade.

Isabelle Pargade, la maire d'Hasparren Copier

La municipalité veut également rénover l'ancien avec des avantages fiscaux à la clé pour les propriétaires de bâtiments souvent vacants et situés dans le centre bourg de la commune. L'adjointe au logement Véronique Broussaingaray explique que l'équipe municipale met en place le programme qu'elle avait présenté pendant la campagne électorale. Concernant l'enquête sur le logement que la municipalité vient de publier, les élus attendent maintenant un maximun de réponses jusqu'au 24 juin, sur internet ou par écrit, à la mairie, le CCAS, les commerces, les écoles ou les associations.