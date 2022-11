La mairie d'Oloron privée de téléphone : des astreintes mises en place

Depuis une dizaine de jours, la mairie d'Oloron-Sainte-Marie est privée de lignes téléphoniques. Ça concerne aussi les écoles, le CCAS et les services techniques. C'est à cause d'un bug informatique de l'opérateur SFR que les services de la mairie ne sont plus joignables. Une panne qui a de quoi agacer le maire de la commune Bernard Uthurry. "Malgré les avancées de la technologie, les bugs de cette nature-là sont très prompts à arriver, ça vous tombe dessus. Par contre, pour rétablir la ligne, c'est beaucoup plus long."

En attendant, la Ville a mis en place des alternatives pour les urgences. Le maire invite les administrés à se tourner vers le site de la mairie, les réseaux sociaux et surtout à envoyer des mails. "Les mails sont assortis d'alertes sonores pour traiter les urgences, de manières à ce qu'elles soient traitées aussi vite que si on les avait annoncées par téléphone", assure Bernard Uthurry.

Les numéros d'astreinte sont les suivants :

Astreinte d'exploitation : 06 77 04 89 26

Astreinte eau et assainissement : 06 77 04 89 34

Astreinte élu(e) : 06 77 04 88 95

Astreinte routes départementales : 06 74 06 64 32

Astreinte aire de grand passage du Gabarn : 06 72 50 75 48

Astreinte animaux errants : 06 73 71 27 51