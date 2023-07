La mairie de Bagnols-sur-Cèze prise pour cible par une trentaine de personnes

Une trentaine de personnes ont tenté de mettre le feu à la mairie de Bagnols-sur-Cèze dans la nuit de samedi à dimanche en brûlant des containers de poubelles et des détritus devant la porte. Elle a été en partie carbonisée. "Les dégâts sont minimes grâce aux pompiers et à la police qui sont intervenus rapidement confie le maire Jean-Yves Chapelet. Ils ont réussi à dégager les containers. C'est surtout le symbole. S'il y a bien un symbole qui doit être respecté, c'est cette maison commune. Mais quand vous avez affaire à des décérébrés, il ne faut pas demander plus que ce que des décérébrés peuvent fournir. Je n'ai pas d'analyse, car il n'y a pas d'analyse à faire." Comme la nuit précédente, ces jeunes s'en sont pris aussi à des magasins qu'ils ont tenté de piller. L'enseigne Burger King a également été visée.

