La mairie de Ballots vient de créer la première réserve communale de sécurité civile de la Mayenne

C'est une première en Mayenne : la mairie de Ballots, près de Craon, vient de créer sa réserve communale de sécurité civile, un concept répandu dans le sud-ouest de la France, mais beaucoup moins chez nous. Une quinzaine d'habitants s'est portée volontaire pour venir en aide lors de n'importe quel évènement exceptionnel : une canicule, une panne de car ou encore des intempéries.

Le maire de Ballots François Quargnul a voulu créer cette réserve après le premier confinement en 2020. Les élus et les agents municipaux avaient été beaucoup sollicités pour prendre des nouvelles des personnes âgées et isolées. "Ça s'est mis en place tout seul. Mais l'intérêt, c'est que demain, ça sera structuré. On saura au moindre problème et quel que soit le problème, qui appeler et comment intervenir."

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues

Chaque réserviste a reçu un gilet orange pour bien être identifié. Ces citoyens pourraient être bientôt amenés à apporter un soutien à des pompiers en cas de feu de forêt par exemple, "pour leur indiquer les zones communales et géographiques, pour faire de la logistique. Souvent, il y a besoin d'avoir du matériel, des tracteurs, des choses comme ça. La réserve communale pourrait leur venir en soutien."

La réserve est ouverte à toutes les bonnes volontés. D'anciens pompiers, policiers, un chauffeur de poids-lourd, une assistante maternelle ou des retraités en sont déjà membres. "J'espère ne pas avoir trop à m'impliquer, ce qui veut dire que tout va bien, qu'on n'a pas de grosse catastrophe, explique Axelle Ferré, secrétaire de mairie. Mais en cas de besoin, on sera là !"

Frédéric Viot va lui mettre son expérience de pompier pendant 21 ans au service de la commune. "C'est normal, on a ça dans la peau, mon père était sapeur-pompier, j'ai toujours été dans le milieu associatif." Il s'attend à aller prendre des nouvelles des aînés de Ballots en cas de canicule cet été.

Le maire de Ballots encourage ses collègues des autres communes du département à se lancer dans un projet similaire. Il a déjà été contacté par des élus des Côtes-d'Armor.