Le maire de Basse-Goulaine retire le permis de construire de la station-essence

C'est une victoire pour certains habitants de Basse-Goulaine. Le maire, Alain Vey retire finalement le permis de construire accordé à Leclerc pour la construction d'une station-essence rue du Pacifique en bordure de la zone commerciale Pôle Sud. Ce retrait fait suite à un avis négatif rendu par Nantes Métropole par rapport aux raccords des eaux pluviales et usées. Ce projet de construction avait suscité l'indignation de certains habitants et notamment de riverains qui dénonçaient des nuisances, mais aussi l'abattage d'arbres dans une ancienne zone protégée. Toutefois, Leclerc dispose d'un mois pour demander des informations à ce sujet et faire appel avant que cette décision soit transmise au tribunal qui prendra acte et la procédure s'arrêtera.