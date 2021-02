La mairie de Beaucaire ne pouvait pas supprimer les menus de substitution dans les cantines

Le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce mardi la décision de la mairie de Beaucaire de supprimer les repas de substitution à la cantine. Il avait été saisi par la Ligue des droits de l'homme et la LICRA. Le maire a décidé de faire appel.

En 2018, le maire RN de Beaucaire avait décidé de supprimer les repas de substitution dans les cantines. Julien Sanchez disait vouloir défendre la laïcité. "Un repas différent argumentait-il, c'est l'irruption de la religion dans l'école de la République" . La cantine étant un service et pas une obligation, la mairie de Beaucaire estimait être libre d'en décider l'organisation.

Deux requêtes déposées devant le tribunal administratif

La Ligue des droits de l'homme et la LICRA (ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) avaient déposé deux requêtes devant le tribunal administratif de Nîmes. Il a ce mardi annulé la décision de la mairie, estimant que "lorsque les collectivités ayant fait le choix d’assurer le service public de restauration scolaire, il leur appartient de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier de ce service public." Le tribunal a retenu que le conseil municipal de Beaucaire avait ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit. Le maire de Beaucaire a d'ores et déjà annoncé sa décision de faire appel.

