La mairie de Beaucaire une nouvelle fois condamnée pour sa crèche

La mairie de Beaucaire vient à nouveau d'être condamnée par la Cour Administrative d'Appel de Marseille pour avoir installé une crèche provençale sous l'escalier d'honneur de l'hôtel de ville. Elle avait été attaquée par l'État juste avant Noël. La mairie va devoir payer 5.000 euros d'astreinte par jour à compter de cette semaine et jusqu'au démontage de la crèche.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le maire RN Julien Sanchez annonce tout sourire qu'il ne fera pas démonter la crèche, mais qu'il va saisir le Conseil d'État. Il décide parallèlement d'attaquer l'État pour discrimination. Il lance également un appel aux dons pour aider la municipalité à financer la crèche qu'il compte à nouveau installer pour Noël cette année. "Nous comptons bien installer une nouvelle crèche encore plus belle et plus rayonnante."

La mairie de Beaucaire a déjà été condamnée trois fois pour avoir installé une crèche provençale dans la cour de l'hôtel de ville.