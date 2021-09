La mairie de Bessan invite les habitants à adopter des poules pour réduire les déchets

Avez-vous déjà pensé à adopter des poules pondeuses pour réduire quotidiennement vos déchets ? Voilà ce que propose la commune de Bessan à ses habitants. Elle vient de lancer une campagne d'adoption dans un but bien précis : diminuer la quantité de déchets par habitant. En plus de ses œufs frais et bio, la volaille présente l’avantage de pouvoir être nourrie de façon écolo-économique avec des déchets végétaux issus de votre poubelle.

Selon l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), 72 kilos de restes alimentaires sont gaspillés chaque année par habitant. Un couple de poules peut ingurgiter 150 kilos de déchets alimentaires par an. En plus des épluchures de légumes, des pâtes et du fromage, ces gallinacés mangent même le gras de la viande et la peau des poissons.

Diminuer de 20 à 30 % la quantité de déchets jetés à la poubelle

Autant de déchets qui ne se retrouvent pas ensuite au SICTOM d'Agde Pèzenas, le gestionnaire de la collecte et du traitement des ordures ménagères. Le traitement de ces déchets (réalisé par enfouissement ou incinération) est une opération complexe qui génère des pollutions et un coût important.

L’objectif, pour les familles est de nourrir les poules avec leurs épluchures et restes de repas et ainsi, diminuer de 20 à 30 % la quantité de déchets jetés à la poubelle.

Lucie Glomot élue à la mairie de Bessan Copier

Les candidats sont invités à se manifester auprès de la mairie. Les personnes intéressées ont jusqu'à 10 octobre pour le faire. En cas de succés, l'initiative pourrait ensuite être reconduite l'an prochain. D'autres communes du SICTOM pourraient elles aussi s'impliquer.

Les candidats s'engagent à garder les poules pendant au moins 3 ans

Cette initiative a été lancée il y une semaine. Une vingtaine de familles a déjà signé un contrat d'adoption. C'est le cas de Valérie. Dans son jardin, cette mère famille n'a pas encore installé l'enclos. Les poules ne sont livrées qu'à la fin du mois d'octobre, mais cette enseignante à l'école primaire de cette commune de 5.000 habitants a déjà trouvé l'emplacement du poulailler. Elle a déjà trois tortues, autant de chats et un cochon dinde, mais n'a jamais eu de poule jusqu'à présent. C'est donc une grande première.

Valérie, candidate pour adopter deux poules Copier

"Des poules dans mon jardin, des déchets en moins et des œufs frais chaque matin" dit le slogan de la mairie de Bessan.

Les poules, une solution idéale pour réduire le taux des déchets © Radio France - Ville de Bessan

Les aliments que l'on peut donner aux poules

Les poules ont besoin de protéines, de vitamines et d'oligoéléments. Les déchets de cuisine que vous pouvez leur donner, et qui sont bons pour leur santé :

fruits,

yaourts (nature ! ), restes de fromage,

légumes (crus, cuits, peu ou pas salés) : navets, choux, salades, épinards,

restes de viande et de poisson (sans excès) pour l’apport en protéines animales (car la poule est omnivore),

pain,

charcuterie,

coquilles d’huîtres.

Les aliments qu'il ne faut pas donner aux poules