Coronavirus : la mairie de Béziers instaure un couvre-feu entre 22h et 5h

Pour lutter contre les sorties non-nécessaires, la mairie de Béziers (Hérault) adopte des mesures de confinement. Il n'est plus possible de sortir de son domicile entre 22h et 5h du matin.

Après Nice vendredi, la mairie de Béziers instaure à son tour un couvre-feu. Il ne sera plus possible de circuler dans la ville entre 22h et 5h du matin à partir de ce samedi 21 mars. Certains publics ne sont pas concernés : police et secours, professionnels de santé, taxis ainsi que toute personne qui doit effectuer un déplacement professionnel absolument indispensable.

La mairie de Béziers a également décidé de faire circuler en centre-ville une camionnette munie de haut-parleurs pour diffuser les règles de confinements et de contrôles, stricts.