Conjointement à la Croix Rouge et à l'association Bubble Box, créatrice de ces douches mobiles, 3 douches seront accessibles tous les matins de 9h à 12h, 6 jours sur 7 place des Quinconces.

La mairie de Bordeaux lance des douches mobiles et gratuites pour les SDF et les migrants

"Répondre au manque d'accès solidaire de l'eau", voilà l'objectif fixé la mairie de Bordeaux à travers l'inauguration de ce projet le 26 juillet dernier. Ce conteneur de 6 mètres de long faisant office de salle de bain ambulantes pour les sans-abri et les migrants représente le point de départ du retour à la normale. "J'ai des exemples de personnes dans la rue qui nous disent qu'ils ne veulent pas aller au CCAS, pas passer d'entretien d'embauche, pas faire de démarche parce qu'ils ne sentent pas bon", atteste Aimeric Enard, président de la Croix Rouge Bordeaux.

L'idée est de rétablir la dignité pour permettre la réinsertion. "En permettant l'accès au douche, on renforce leur confiance en soi", explique le président de la Croix Rouge. "Ce renforcement permet une première marche pour un retour à l'emploi ou vers des travailleurs sociaux pour permettre un accompagnement social. C'est ultra nécessaire."

"On ne souhaitait pas que ça se fasse en catimini"

Disposées sur la place des Quinconces à côté de la grande roue, ces douches n'ont pas été placées au hasard. "On ne voulait pas que ça se fasse en catimini, en cachette. C'est bien que les bordelais sachent aussi que dans leur ville, ce soucis-là existe", précise le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic. La vaste place remplissait également les critères pratiques de visibilité. "Ce sera assez vite repéré par les personnes concernées, notamment tous les sans-abri. Il faut aussi que le bouche à oreille fonctionne rapidement. C'est un endroit central et connu, il nous paraissait particulièrement adéquat pour ce type d'équipement."

Cette première version est un modèle expérimental raccordé à une arrivée d'eau installé pour 5 mois. À terme, l'association Bubble Box vise l'autosuffisance énergétique et le recyclage de l'eau grâce au développement d'un filtre en collaboration avec une start-up Montpelliérraine. Une fois le développement fini de ce filtre terminé, ces Bubble Box pourront recycler 90 % de l'eau utilisée. Ainsi, le conteneur pourra être itinérant dans la région et permettre à un maximum de personnes en situation d'errance d'accéder à des douches chaudes et gratuites.