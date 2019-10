La mairie de Bordeaux lance un réseau pour mieux accompagner les victimes de violences ou de discriminations

La mairie de Bordeaux crée le premier réseau pour permettre aux victimes de violences ou de discriminations d'être guidées dans leurs démarches et faire valoir leurs droits. Il est baptisé Elucid. L'adjoint en charge de l'égalité et la citoyenneté, Marik Fetouh le présente.

Marik Fetouh, l'adjoint à la mairie de Bordeaux en charge de l'égalité et de la citoyenneté

Bordeaux, France

Marik Fetouh, l'adjoint à la mairie de Bordeaux en charge de l'égalité et de la citoyenneté, a présenté ce mercredi matin sur France Bleu Gironde, le réseau Elucid, pour Ensemble Luttons contre les Inégalités et les Discriminations. Il s'agit d'un guichet unique installé au CCAS le centre d'action sociale. Un lieu d'accueil pour permettre aux victimes d'être orientées vers la police, la justice, ou les associations d'aide, que ce soit pour des violences conjugales , des actes homophobes ou racistes. Ces personnes sont encore trop peu nombreuses à porter plainte, par peur, par ignorance ou par honte. Marik Fetouh souligne que les stigmatisations progressent dans notre société, alors que le nombre de plaintes diminue. D'où la volonté de faciliter les démarches et de rassurer à travers une institution comme la mairie. Le réseau Elucid, c'est aussi un numéro de téléphone: le 05 56 10 20 10