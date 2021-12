La mairie de Bordeaux, seule grande ville écologiste, à continuer à servir du foie gras

Après Strasbourg et Grenoble, Lyon interdit à son tour le foie gras des réceptions officielles. A Bordeaux, la spécialité culinaire reste au menu des buffets municipaux mais seulement "à titre exceptionnel et uniquement de l'IGP Sud-Ouest Label Rouge".

La mairie de Bordeaux a banni le vrai sapin de Noël mais les toasts au foie gras font de la résistance. Après les boycotts successifs à Strasbourg, Grenoble et plus récemment à Lyon, la ville dirigée par Pierre Hurmic est désormais la seule grande métropole écologiste où l'on sert encore la spécialité culinaire lors de certains buffets officiels. Mais à très petites doses.

"Nous avons largement diminué la quantité de foie gras proposée" (Mairie de Bordeaux)

Seulement "à titre exceptionnel et uniquement de l'IGP Sud-Ouest Label Rouge"

La ville de Bordeaux assure ne proposer du foie gras "qu'à titre exceptionnel et uniquement de l'IGP Sud-Ouest Label Rouge". Une façon de tenter de rassurer les défenseurs de la cause animale sans se mettre à dos, en pleine période des fêtes, les producteurs-gaveurs de Gironde, des Landes et du Périgord, déjà rudement impactés par l'épidémie de grippe aviaire. La municipalité bordelaise ajoute par ailleurs qu'avec la crise sanitaire, "il n'y a quasiment plus de réceptions".

"Nous ne souhaitons pas commenter les décisions des autres mairies" (Ville de Bordeaux)

La mairie de Bordeaux refuse par ailleurs de commenter la décision prise par la ville des Lumières. La municipalité de Lyon qui vient de boycotter, comme Strasbourg et Grenoble avant elle, le foie gras de ses événements publics. « Ce produit va à l’encontre du bien-être animal», fait savoir l'équipe de Grégory Doucet.

à réécouter La cuisine du Sud-Ouest, les secrets de ses recettes incontournables

"C'est dommage et décevant" réagit l'association Peta

Plus grande organisation mondiale de défense des animaux, Peta dit regretter la position de la mairie de Bordeaux. "Nous avons Lyon, capitale de la gastronomie française et Strasbourg, berceau du pâté de foie gras, qui ont pris les devants", se félicite Anissa Putois. La porte-parole de Peta France déplore "le retard" de la cité bordelaise. L'association qui défend le droit des animaux estime que "le maire Pierre Hurmic ne veut froisser personne pour plaire à tout le monde".