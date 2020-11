La mairie de Bourges restreint certains de ses services pour cause de Covid

En ces temps de crise sanitaire, les effectifs ne sont plus au complet à la mairie de Bourges. Un certain nombre d'agents sont contraints de rester chez eux, parce qu'ils ont été testés positifs au Covid, parce qu'ils sont cas contact ou bien encore parce qu'ils sont considérés comme vulnérables et doivent se protéger. L'essentiel des services est maintenu, mais l'accueil ne sera plus assuré en mairie le samedi matin. Le service clientèle de Bourges Plus, lui, invite ses usagers à différer les appels non urgents pour éviter d'encombrer les lignes. En cas d'urgence, et si vous n'arrivez pas à joindre le numéro habituel, vous pouvez contacter le 0.800.400.805 (numéro vert).