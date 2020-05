La mairie de Bourgoin-Jallieu prête des ordinateurs aux écoliers qui n'en ont pas

La municipalité de Bourgoin-Jallieu annonce avoir acheté une quarantaine d'ordinateurs portables reconditionnés à neuf, pour les distribuer aux familles qui en sont dépourvues et dont les enfants sont scolarisés dans les écoles de la commune. L'opération a été menée en lien avec l'éducation nationale. Une première distribution a eu lieu, ce mardi 5 mai, auprès d'une dizaine de familles dont les enfants sont inscrits à l'école Louise Michel du quartier Champ-Fleuri. D'autres enfants scolarisés dans d'autres écoles de la commune recevront dans les prochaines semaines, eux aussi, un ordinateur.

Les familles sont choisies en lien par les directeurs d'école et le pôle éducation de la ville. Des conventions de prêt sont signées avec les parents et les ordinateurs sont réservés à un usage exclusivement pédagogique.

Certains élèves ont eu des difficultés à suivre leurs enseignements à la maison pendant le confinement

"Avec le confinement et la fermeture des écoles, on sait que certains élèves ont eu des difficultés à suivre leurs enseignements à la maison, explique le maire Vincent Chriqui joint par France Bleu Isère. Les écoles nous ont donc sollicitées afin que nous puissions venir en aide aux élèves les plus touchés."

Des ordinateurs livrés seulement quatre jours avant la reprise de l’école

Dans un communiqué Damien Perrard, chef de file de l'opposition de gauche au conseil municipal ironise sur la livraison de ces ordinateurs "seulement quatre jours avant la réouverture des écoles". De son côté Vincent Chriqui explique que "la municipalité ne fait que répondre à une sollicitation de l'éducation nationale qui date du mois dernier, qu'il a fallu le temps d'acheter les ordinateurs et que leur utilité n'est pas remise en cause par le retour progressif en classe."

Le maire de Bourgoin-Jallieu n'exclut pas d'acheter d'autres ordinateurs si nécessaire pour couvrir un maximum de demandes.