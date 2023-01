La mairie de Breil-sur-Roya s'attaque aux locaux commerciaux laissés vacants

Environ 30% des locaux commerciaux du centre historique de Breil-sur-Roya sont vides, selon le maire Sébastien Olharan. Et c'est un vrai problème : "de nombreuses personnes souhaiteraient pouvoir ouvrir un commerce, en particulier dans le centre historique. Nous ne sommes pas confrontés à une pénurie, les locaux existent, mais à l'impossibilité de pouvoir les mettre en service parce que certains propriétaires préfèrent les laisser fermés ou certains locataires les louent pour faire du stockage." Les raisons sont diverses selon lui : certains habitent loin et ne veulent pas s'embêter à gérer une location à distance, d'autres seraient des commerçants ayant une affaire dans le centre historique et craignant la concurrence.

Il propose deux alternatives aux propriétaires

Sébastien Olharan a donc contacté les propriétaires de ces locaux "pour leur proposer le rachat par la mairie de leurs locaux commerciaux, l'idée étant ensuite de les rénover et les louer à des gens qui veulent développer une activité bénéfique pour l'activité de Breil-sur-Roya. Cela représentait une quinzaine de locaux, pour trois d'entre eux il y a une transaction envisageable."

Si il n'y a pas d'accord, alors il passera à l'étape suivante : "dans le cas où la personne ne souhaite pas céder son local, il y aura une taxe sur les locaux vacants au 1er janvier 2024. Cela représentera à peu près un mois de loyer la première année, un mois et demi la deuxième, et deux mois la troisième."