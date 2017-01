La mairie de Caudebec-lès-Elbeuf, en Seine-Maritime, offre une subvention aux habitants qui s'équipent d'une alarme

A Caudebec-lès-Elbeuf, en Seine-Maritime, la mairie propose depuis le 1er janvier une aide financière aux particuliers qui font installer une alarme dans leur logement. La mesure séduit plus ou moins les habitants. La majorité municipale veut inciter les particuliers à être acteurs de leur sécurité.

A chaque 1er janvier son lot de nouveautés et de changements. A Caudebec-lès-Elbeuf, environ 10 000 habitants en Seine-Maritime, en plus des changements nationaux, les habitants bénéficient d'une nouvelle mesure : la municipalité leur propose une aide financière pour l'installation d'une alarme chez eux. Cette disposition a été votée il y a peu de temps par le conseil municipal. Le principe est simple : les particuliers achètent ou louent une alarme, fournissent la preuve d'équipement ainsi que celle de l'installation par un professionnel agréé et ils obtiennent une subvention. Pour un achat, elle est de 200€ ; pour une location, c'est 100€. Au total, la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf va consacrer 5 000€ sur les 11 millions de son budget 2017 pour financer cette mesure.

Inciter les citoyens à être acteurs de leur sécurité

Pour la municipalité, le but est simple : faire comprendre aux Caudebecais qu'ils ont un rôle à jouer dans la lutte contre la délinquance. "Les pouvoirs publics sont très démunis parce que contre les cambriolages, la police municipale et la police nationale font des rondes mais on ne peut pas être devant chaque maison à chaque instant. La sécurité individuelle, aidée par les pouvoirs publics, ça devrait améliorer les choses", explique Laurent Bonnaterre, le maire.

La délinquance et les cambriolages ne sont pas en recrudescence dans la commune mais le maire veut faire preuve de prévention. "Si vous ne protégez pas votre domicile, que vous laissez des accès trop simples, vous êtes plus la plus proie des cambrioleurs que les gens qui se protègent mieux ! L'idée c'est aussi d'envoyer un signal vers l'extérieur parce que les gens qui veulent cambrioler iront moins dans les villes qui affichent un volontarisme sur le sujet."

Des habitants plus ou moins convaincus

Dans la rue, personne n'a entendu parler du dispositif, tout juste mis en place. Pour l'instant, aucun Caudebecais n'a fait de demande. Aurélien, 26 ans, n'en voit pas l'intérêt. "Je n'ai jamais pensé à mettre une alarme chez moi, puisque j'ai des chiens et d'autres choses comme ça. Je me sens en sécurité pour l'instant mais le jour où ma ville connaîtra des événements graves, comme à Paris par exemple, j'y réfléchirai."

Cindy, elle, y réfléchit. "On a déjà eu quelques soucis mais c'est vrai que le prix nous freine. Donc une subvention, c'est à étudier mais c'est une bonne idée." Aider les habitants à alléger leur charge financière pour acquérir un dispositif, c'est l'objectif de la municipalité, selon Laurent Bonnaterre. "On sait que c'est une question de moyens, c'est pour ça qu'on veut aider. Cette aide, elle pourra aider les gens à passer le pas et effectuer une dépense supplémentaire pour leur sécurité individuelle pour régler les problèmes que les forces de l'ordre ne peuvent pas solutionner à 100%. Parce que la lutte contre le cambriolage à 100%, ça n'existe pas." Stéphane reste sceptique : "Une aide, oui, mais ça dépend du prix de l'alarme. Si elle est à un tarif raisonnable, pourquoi pas, mais il n'y a pas que l'alarme, il y a toutjours un truc à payer pour le suivi. Et tout ça, c'est payant."