Voilà un tournoi bien embarrassant pour la ville de Chambéry. Le mouvement controversé d'ultra-droite Bastion Social envisageait de se réunir samedi à la plaine de Jeux de Mager, pour un tournoi de foot et un barbecue. Dans un contexte tendu depuis l'ouverture de leur local associatif avenue de Lyon, cet appel, lancé sur Facebook, fait craindre des affrontements avec des mouvements d'extrême-gauche.

Faute de pouvoir juridiquement interdire la manifestation, la mairie de Chambéry a décidé d'interdire de pénétrer sur le site, d'ordinaire libre d'accès.

Des barrières autour du site

Un arrêté municipal communiqué jeudi interdit "l'accès et l'utilisation de l'ensemble de la plaine des jeux André Mager samedi 8 septembre de 12h à 23h59". Une interdiction applicable à tous les usages (loisirs, entrainement, compétition).

Seule la préfecture pouvant interdire la manifestation, pour risques de troubles à l'ordre public, c'est la seule parade trouvée par la ville pour éviter un regroupement d'une centaine de militants de la droite extrême sur ce site, où un tournoi similaire avait déjà été organisé, sans débordement, en 2016. A l'époque, l'organisation ne s'appelait pas Bastion Social mais Edelweiss Savoie. Mais le contexte a changé, et les provocations avec les Antifas, les groupes antifascistes d’extrême-gauche, sont de plus en plus fréquentes, allant parfois jusqu'à l'affrontement.

Concrètement, des barrières seront installées tout autour de la plaine des jeux, seul équipement sportif chambérien qui ne nécessite aucune autorisation préalable pour l'organisation d'un événement de ce genre. La ville fait savoir que le site sera "particulièrement surveillé".