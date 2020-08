La mairie de Châtillon-sur-Indre offre 400 masques au collège

Masque de protection en tissu lavable et réutilisable.

Tous les collégiens de Châtillon-sur-Indre auront un masque gratuit à la rentrée. Le maire de la commune, Gérard Nicaud, vient d'offrir environ 400 masques au collège.

Ces masques, qui seront distribués par le chef d'établissement, sont en tissus et lavables 50 fois. Ils peuvent être portés jusque 8 heures.

Pas de frais supplémentaires de rentrée pour les familles

L'initiative a été motivée après le refus par l'Etat de fournir des masques aux élèves de collèges et de lycées pour la rentrée. En effet, il sera obligatoire à la rentrée, le 2 septembre prochain, pour tous les élèves de plus de 11 ans, et tout le personnel des établissements scolaires, à l'intérieur des salles de classe comme à l'extérieur, notamment lors de la récréation.