La mairie de Clermont-l'Hérault achète le château de la commune pour 60 000 euros !

L'association immobilière clermontaise qui possède actuellement le château de Clermont-l'Hérault n'a pas les moyens pour l'entretenir. La mairie de la commune le lui achète donc pour 60 000 euros. Il ne reste que des ruines du château des Guilhem construit au 12ème siècle et progressivement abandonné depuis le 16è siècle. Il se situe sur le site d'une ancienne forteresse. Le donjon, l'enceinte et la tour font d'ailleurs l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis 1927.

Mairie de Clermont-l'Hérault. © Radio France - Morgane Guiomard

La mairie va rénover le château

La mairie de Clermont-l'Hérault va entreprendre des travaux qui prendront plus de dix ans pour rénover le château. Le but est de lui donner une vocation touristique et culturelle. Un théâtre de plein air, un ou deux restaurants/cafés saisonniers devraient y être construits. Il est également proposé d’aménager la partie inférieure aux fortifications en jardin méditerranéen. La première étape est d'aménager le parc autour du château. Il pourra accueillir du public dès le 21 juin si tout se déroule correctement.