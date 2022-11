La mairie de Fesches-le-Châtel prend un arrêté pour lutter contre les crottes de chien dans la rue

Désormais, ceux qui promènent leur chien doivent impérativement être munis d'un sac de ramassage de déjections canines à Fesches-le-Châtel, dans le Doubs. Un arrêté pris par la mairie prévoit des sanctions pour les contrevenants ainsi que pour ceux qui ne ramassent pas les crottes de leur chien sur la voie publique, dans les squares ou les espaces verts publics. Pour la non possession d'un sac, l'amende prévue est de 35 euros, 22 en cas de paiement sous quinze jours. Pour une déjection laissée sur le sol, elle s'élèvera à 135 euros, 90 si elle est payée en moins de deux semaines.

Dans l'arrêté signé par le maire, Charles Demouge, il est précisé que le domaine public est "considérablement souillé par les déjections de chiens". Un problème constaté par Jacky, habitant de Fesches-le-Châtel depuis plus de quarante ans, qui promène un de ses deux Terre-Neuve. Il retrouve régulièrement des crottes de chien sur le trottoir, jusque devant chez lui. "C'est une chose que j'ai en horreur, que les gens ne ramassent pas, peste-t-il_. C'est inadmissible."_ Il reste cependant mitigé sur l'intérêt de mettre des amendes : "Peut-être que c'est un excès de vouloir verbaliser mais il faut quand même sensibiliser les gens".

Un consensus sur le trop grand nombre de déjections dans la rue

Sébastien a lui aussi des doutes sur la pertinence de l'arrêté. Il habite Méziré, une commune du Territoire de Belfort, limitrophe de Fesches-le-Châtel où il promène régulièrement son chien de montagne des Pyrénées . Il préfère responsabiliser les propriétaires de chien : "Mettre des amendes pour ça, je trouve que c'est un peu abuser. En ce moment, les gens sont déjà suffisamment pris à la gorge sur pas mal de trucs. C'est vrai qu'il y a toujours des gens irresponsables mais je pense qu'on peut faire sans cet arrêté".

D'autres propriétaires de chiens sont par contre favorables à cette mesure. "C'est normal", expliquent Irène et Guy, en promenade avec leur chihuahua. Selon eux, il y a trop de déjections canines dans la rue, à Fesches-le-Châtel. Irène vient d'ailleurs d'en ramasser une. "Je le fais même quand ce ne sont pas les nôtres", raconte-t-elle.

Des sacs de ramassage pas toujours disponibles

Pour le couple, il y a tout de même un problème, ce n'est pas toujours facile de trouver des sacs de ramassage. Il y a bien un distributeur près de la mairie mais parfois, il est vide. Dans ces cas-là, ils utilisent un mouchoir. Mais en cas de contrôle alors qu'ils promènent leur chien, ce serait problématique car ils n'auraient pas de sac en leur possession. Irène en plaisante : "Je me ferais avoir". Ils ne sont cependant pas inquiets. Guy relativise : "On fait toujours le nécessaire, on s'arrange toujours pour ne pas laisser nos crottes dans le caniveau ou sur le trottoir".