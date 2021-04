La mairie de Fienvillers se transforme en boulangerie tous les mercredis

A Fienvillers, le pain c'est sacré! La porteuse de pain de la boulangerie de Domart-en-Ponthieu qui passait tous les jours dans la commune de 700 habitants s'est cassée l'épaule. "C'est là qu'on a appris que 35 personnes se faisaient livrer leur pain tous les jours, on ne pouvait pas les laisser sans pain", précise le maire Alain Roussel. "Alors on a fait une liste et on a demandé qui voulait toujours avoir du pain, au moins une fois par semaine. 30 personne ont répondu à l'appel."

Le maire et les adjoints assurent la distribution

Tous les mercredis de 8h30 à 10h, la mairie est ouverte pour la distribution. "Le boulanger vient déposer le pain vers 8h et on met tout en place dans le respect des gestes barrières. Chaque habitant nous dit alors ce qu'il veut pour la semaine prochaine et on passe ensuite commande quelque jour plus tard."

Pour les habitants c'est un grand service que la mairie leur rend, surtout pour les plus âgés. Et c'est aussi l'occasion de se retrouver un peu à la mairie et de discuter un peu. "En ces temps confinés, il est important de prendre soin de nos administrés", conclue le maire.