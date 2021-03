Gabarret lance son propre numéro de téléphone pour les rendez-vous de vaccination

Au bout du fil, il y a Céline, conseillère municipale de Stéphane Barlaud maire de Gabarret, elle répond au téléphone le mardi 16 mars à 9 h du matin, mise en service de la ligne téléphonique. Préparatrice en pharmacie de métier, Céline n'a rien de la standardiste classique, mais peu importe "On sait répondre au téléphone c'est tout ce dont on a besoin, et puis il fallait répondre à la demande des gens alors on s'y met !" Lance la future maman.

En 20 minutes, 8 rendez-vous attribués et 23 appels manqués

Et la demande est bien là, en 20 minutes Céline a attribué 8 rendez-vous et marqué 23 appels. "C'est le rush, mais je ne m'inquiète pas, on a 400 rendez-vous à distribuer, les gens rappellent et tant qu'il nous reste des places on décroche." La solution proposée par la mairie de Gabarret fait des émules.

Un numéro local plutôt que Doctolib ou une plateforme nationale

Dés qu'il a su qu'un centre de vaccination serait installé sur sa commune, le maire Stéphane Barlaud s'est renseigné. " L'ARS m'a conseillé de voir comment s'organiser d'autre commune, je me suis inspiré de Villeneuve-de-Marsan. On a commandé une carte SIM et communiqué le 07. Dés que les 400 rendez-vous sont distribués, on la range." Simple sur le papier, un peu plus complexe dans la réalité.

Stéphane Barlaud, maire de Gabarret et deux de ses conseillères municipales, Céline et Valérie qui assurent la permanence téléphonique le mardi 16 mars © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

Car avant de mettre la ligne en service, l'équipe de la mairie a listé les potentiels patients de plus de 75 ans ou de plus de 50 ans présentant des comorbidités, et établit des tableaux de réservations. Un travail de fourmis en amont, qui porte ses fruits et permet une prise de rendez-vous grandement simplifiée pour une population à la moyenne d'âge assez élevée.

Pour prendre rendez-vous auprès du centre de vaccination de Gabarret contacter le 07 72 40 13 62