La mairie de Gelos informe aussi ses habitants grâce à WhatsApp

La mairie de Gelos a lancé un nouvel outil le 3 février dernier : les informations de la commune sont maintenant diffusées sur WhatsApp. La particularité, c'est que chacun peut choisir les thèmes des nouvelles qu'il reçoit en fonction de ses goûts. Il y a par exemple les alertes intempéries, la vie des écoles ou encore les manifestations communales. "J'ai une ambition de proximité forte. Mais trop d'informations tue l'information. On s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui sont attirées par certaines choses et pas par tout" explique le maire de Gelos, Pascal Mora.

Des informations à la carte

Ce modèle d'information "à la carte" convient bien à certains habitants. Fabienne, boulangère à Gelos, pense s'y mettre elle aussi . Notamment pour les actualités de la commune qui pourrait affecter son commerce. "Les travaux sur la voirie, tout ce qui peut entraîner une perturbation sur notre commerce, ce sont des informations qui peuvent nous intéresser. En plus c'est une application que l'on a à titre personnel et que l'on consulte régulièrement, donc c'est intéressant."

Ces informations sont communiquées via des listes de diffusion, et non pas des groupes de discussion. C'est-à-dire que l'information est descendante, de la mairie vers les administrés. Si l’administré répond, seuls les agents de la mairie seront informés de la réponse. L'objectif, c'est de donner les nouvelles sans transformer la messagerie en forum. Pour s'inscrire, il faut aller sur le site de la mairie de Gelos.