Granville, France

"Avec pain ou sans pain ?" Sur le stand de rôtisserie de Thierry Herman, au marché de Granville, une épaisse fumée grise se dégage du barbecue au charbon de bois, qui crépite sous les saucisses et merguez. Mais plus pour longtemps.

"Madame le maire ne supporte plus la fumée dans son bureau"

La mairie a publié début octobre un arrêté municipal qui "interdit l'usage du charbon de bois dans les différents marchés organisés sur le domaine public à Granville". Et ce à partir du 17 novembre. "A un moment, ce n'est plus possible : ils arrivent à 6 heures jusqu'à 14 heures, lorsque vous avez des marchands de tapis et de vêtements à côté, ce n'est plus possible, c'est une question de vivre-ensemble", explique la maire Dominique Baudry.

Je vous invite à venir le samedi à Granville ! On est dans le brouillard de la merguez de Monsieur Herman !" - Dominique Baudry

"Mon emplacement est pas loin de la mairie, madame le maire ne supporte plus la fumée dans son bureau !", répond Thierry Herman, rôtisseur depuis 27 ans, et principal visé par l'arrêté municipal : "La mairie m'a fait mettre une rallonge à ma hotte, des plaques pour diriger la fumée, j'ai dit oui à chaque fois, mais il y a toujours quelque chose qui manque !".

Le barbecue au gaz ? "Un goût infâme"

La mairie lui propose de remplacer le charbon par un barbecue de type plancha, ou alors un barbecue au gaz. "Je vais prendre un truc au gaz qui, pour l'avoir essayé, a un goût infâme !", s'exclame Thierry Herman. Il envisage de contester l'arrêté municipal devant le tribunal administratif de Caen, "parce qu'il y a rupture d'égalité : le charbon reste autorisé pour les particuliers et pour les fêtes qui attirent du monde, comme le carnaval".

Le gaz, c'est infâme comme goût ! Vous en mangez une fois, vous n'y revenez pas !" - Thierry Herman

Pourtant, d'autres rôtisseurs se sont déjà mis au gaz et ne s'en plaignent pas : "Cela fait moins de fumée", explique Tony, qui s'est installé à Granville il y a deux ans. La mairie lui avait alors imposé le barbecue au gaz pour le marché du samedi. "On respire moins de particules cancérigènes, et puis, les rues sont étroites en centre-ville, les gens font parfois une heure de queue en été sur le marché en plein dans les fumées".

Déjà interdit à Caen ? C'est faux

Selon lui, une explication réside dans le fait que "le charbon a une odeur qui permet d'attirer les clients. Avec moins de fumée, ça fait moins venir les gens". Le commerçant affirme que de nombreuses communes bretonnes, ainsi que la ville de Caen, ont pris des arrêtés similaires. C'est aussi l'argument de la mairie de Granville.

Vérification faite avec les services de la capitale bas-normande... c'est faux ! "Il n'y a pas d'arrêté préfectoral ou municipal interdisant le charbon de bois sur les marchés", explique-t-on à la mairie de Caen. "Par contre, il est vrai qu'il y a très peu voire pas du tout de commerçants qui utilisent du charbon de bois pour les grillades", ce qui explique sans doute que "le problème ne se pose pas vraiment" dans la préfecture du Calvados.