La mairie de Grenoble livre des paniers garnis aux agents publics sur le pont pour le réveillon

La première adjointe à la mairie de Grenoble, Elisa Martin (à droite) distribue un panier garni aux pompiers de Grenoble pour le nouvel an.

Afin de soutenir les agents des services publics qui travaillent le soir du réveillon du nouvel an, la mairie de Grenoble a décidé de leur distribuer des paniers garnis, une tradition qui dure depuis sept ans.

Chocolats, biscuits et bouteille de champagne composent le panier garni. © Radio France - Louise Buyens

Ce jeudi après-midi, une centaine de personnels soignants, gendarmes, policiers, agents de la préfecture, équipiers de la sécurité incendie de la mairie de Grenoble et pompiers ont reçu des corbeilles. La première adjointe à la mairie de Grenoble, Elisa Martin, ainsi que Kheira Capdepon, adjointe aux aînés, aidants et à l’intergénérationnel, étaient chargées de délivrer les paquets aux travailleurs. La première adjointe a notamment fait un arrêt à la caserne des pompiers de Grenoble, avenue Félix Vialet.

REPORTAGE Les pompiers de Grenoble reçoivent un panier garni pour le nouvel an. Copier

"On prend le temps de saluer ceux qui veillent sur nous tout au long de cette nuit toujours un peu particulière mais qui l'est d'autant plus en cette année en raison de la situation sanitaire", explique Elisa Martin.

Chocolats, biscuits et champagne pour les pompiers grenoblois

Dans les corbeilles reçues ce jeudi, les pompiers grenoblois ont découvert des chocolats et des biscuits fabriqués par un producteur de La Murette, près de Voiron. Au centre du panier, trône également une bouteille de champagne mais elle est réservée à "ceux qui sont de repos", précise le capitaine Christophe Paire, chef de la caserne de Grenoble.

"Cela fait chaud au cœur, on honorera ce panier avec tous nos collègues" - capitaine Christophe Paire, chef de la caserne des pompiers de Grenoble

Une lettre de la part du maire de Grenoble, Eric Piolle, accompagne le panier garni, "il nous remercie pour notre travail au service de la population et nous souhaite les vœux les plus chaleureux de santé et de bonheur", raconte Christophe Paire.

Des interventions malgré le couvre-feu

Contrairement au réveillon de Noël, celui de la Saint-Sylvestre est soumis au couvre-feu entre 20 heures et 6 heures du matin. Logiquement, les interventions devraient être moins nombreuses qu'à l'accoutumée mais les pompiers grenoblois s'attendent tout de même à travailler, notamment pour secourir des personnes en état d'ébriété.

Commencer l'année 2021 sur le bon pied

Elisa Martin, première adjointe à la mairie de Grenoble. Copier

Ce moment de distribution est symbolique, il s'agit de démarrer l'année 2021 sur une note positive après une année 2020 compliquée, selon la première adjointe à la mairie de Grenoble, Elisa Martin : "On est dans un moment très particulier de l'histoire du pays et cela pèse dans nos têtes. Nous voulons donc encore plus montrer l'importance du service public".