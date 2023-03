La mairie de Juillan en guerre contre les murs non crépis

A Juillan, beaucoup de propriétés exhibent encore les parpaings qui forment les murs. Notamment les clôtures récemment construites qui séparent les terrains et empêchent le vis-à-vis. Selon le code de l'urbanisme, il est obligatoire de les recouvrir d'un crépi (certaines communes en imposent même la couleur.) pour ne pas jurer avec du décor urbain. La mairie a donc lancé un plan de lutte contre les murs non crépis afin de préserver l'harmonie du paysage de Juillan.

ⓘ Publicité

"On ne va pas attaquer tout le monde au tribunal administratif"

"Parfois c'est des murs d'une dizaine de mètres de longueur, c'est catastrophique à voir", déplore Jean-Claude Castets, adjoint à la mairie de Juillan qui manque d'armes pour faire la guerre aux murs laissés à nu. "La loi impose de crépir, mais on va pas attaquer tout le monde au tribunal administratif. On va mettre un rappel à la loi sur le panneau d'affichage et mettre des tracts dans les maisons qui n'ont pas de murs crépis."

Les murs sans crépis peuvent parfois être très longs. © Radio France - Hugo Aussillou

Mais souvent, pour les habitants de ces maisons, faire couvrir des murs parfois longs d'une dizaine de mètres, ça représente un coût inatteignable. "C'est un mur qui va me coûter près de 3 000 euros, avec le SMIC, c'est très dur", explique Sylvie Dos Santos qui vit à Juillan depuis 3 ans. Pour elle, impossible de faire venir un artisan pour couvrir son mur d'enceinte. "Ça devra attendre les jours heureux". Pas sûr que les tracts de la mairie parviennent à la convaincre...