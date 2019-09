La mairie de La Riche secouée par une plainte pour harcèlement moral

Indre-et-Loire, France

La mairie de La Riche est en pleine tempête suite à une plainte pour harcèlement moral déposée contre le maire Wilfried Schwartz et sa directrice générale des services. La plainte émane de la directrice du pôle solidarités, Aurélie Albot. Depuis son recrutement le 25 février, elle affirme avoir été victime de pressions, d'intimidations, et de multiples tracasseries l'empêchant d'exercer correctement son travail. Elle dénonce les méthodes autoritaires du maire de La Riche et de la directrice des services.

J'ai émis des alertes en interne par mail en exprimant le fait que j'estimais être victime de harcèlement moral et personne ne m'a écouté à la DRH. Il arrive un moment où quand on subit un harcèlement qui se traduit par du dénigrement, une mise à l'écart, une violence verbale vis-à-vis de vous, à un moment ce n'est plus possible, il faut alerter la justice. C'est pour çà que j'ai porté plainte -Aurélie Albot

Aurélie Albot qui ajoute avoir déposé plainte "par besoin de justice et de protection". Maître Jérôme Damiens-Cerf, l'avocat du maire de La Riche, dément tout harcèlement moral. Il explique que la directrice du pôle solidarités a été suspendue pour faute grave et il remet en cause ses compétences.

C'est une personne qui a été mise à pied à titre conservatoire récemment pour des fautes particulièrement graves qui seront débattues dans des instances disciplinaires pour aboutir à d'éventuelles sanctions. Tout cela est étonnant, le maire est très en lien avec ses agents et avec ses administrés. Je ne m'explique pas cette plainte si ce n'est par des considérations d'ordre politique à l'approche des élections -Jérôme Damiens-Cerf, avocat du maire de La Riche

Pour la CGT des agents de Tours Métropole, cette affaire de harcèlement moral est l'illustration d'un malaise qui est beaucoup plus grand au sein de la mairie de La Riche.

Cela fait plus de deux ans qu'on alerte la mairie sur les dégradations des conditions de travail, sur les burn out. Il y a eu une dizaine de départs depuis deux ans. Pour nous, il y a un mal être clair et net, surtout dans les directions, les cadres A et B, avec des retombées inévitables sur les conditions de travail des cadres C -Valérie Ploton, représentante CGT à Tours Métropole

Tout cela est faux pour l'avocat du maire de La Riche Jérôme Damiens-Cerf. Pour lui, le maire Wilfried Schwartz attache au contraire beaucoup d'importance à la qualité de vie au travail, la preuve, tout cela arrive au moment inopiné où la commune commence un audit sur la qualité de vie au travail dans les services de la ville mené par des professionnels indépendants. La CGT a demandé et obtenu une réunion avec le maire Wilfried Schwartz ce vendredi 27 septembre pour évoquer à nouveau le mal être des agents de la mairie de La Riche.