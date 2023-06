La mairie de Laval envisage l'installation de caméras de vidéo-surveillance dans certains quartiers

Hasard du calendrier, c'est à la veille des premières violences urbaines, dans les quartiers Saint-Nicolas et Les Fourches, qu'a été conclue et adoptée, jeudi 28 juin, la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance 2023-2026 à Laval.

Ce jour-là, le maire, Florian Bercault, a profité de ce moment pour présenter les grandes lignes de sa politique sécuritaire. L'élu divers gauche a expliqué d'abord que la police municipale allait renforcer ses effectifs avec la création de plusieurs postes. A la fin de son mandat, il y aura 12 agents, une promesse de campagne a-t-il précisé.

Ensuite, et c'est le deuxième point, l'équipe actuelle envisage l'installation, à moyen terme, de nouvelles caméras de vidéo-surveillance aux entrées et sorties de la ville et dans certains quartiers, sans dire lesquels. Une étude de faisabilité et d'expérimentation va être menée. Il y a, à ce jour, 57 caméras à Laval, principalement dans le centre-ville et dans le quartier de la gare. Ces équipements, devenus au fil du temps obsolètes, vont être prochainement modernisés.