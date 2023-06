La mairie de Le Ferré ouvre des créneaux les week-ends pour les demandes de pièces d'identité

Les délais pour obtenir un rendez-vous pour faire ou refaire son passeport ou sa carte d'identité sont toujours extrêmement longs. Aujourd'hui, il faut attendre en moyenne trois mois pour recevoir son nouveau document d'identité. Le gouvernement s'est engagé à diviser par deux ces délais d'ici l'été 2023. Pour réussir ce défi, la Première ministre Elisabeth Borne avait demandé aux mairies d'augmenter le nombre de rendez-vous disponibles, via des incitations financières. Message reçu dans cette commune du Nord Ille-et-Vilaine : la mairie de Le Ferré a élargi ses horaires d'ouverture.

La mairie est équipée du dispositif de recueil d’empreintes digitales. © Radio France - Morgane Heuclin-reffait

Désormais, la porte du bureau de Louis Pautrel, le maire de Le Férré, est aussi ouverte le soir et les week-ends : "Vendredi, il y avait des rendez-vous de 18h jusqu'à 20h30 et samedi, j'ai commencé à 8h jusqu'à 17h15." Et même les dimanches, le maire a ouvert des créneaux : "Le week-end dernier, j'ai fait 93 passeports et cartes d'identité. Il y a quinze jours, j'en ai fait 120. Ça demande du rythme. Il ne faut pas chômer, il faut être organisé."

Pour le maire de cette commune de 722 habitants, c'est une réponse à la demande de l'Etat, mais c'est surtout une réponse aux demandes de ses administrés : "Trop souvent, au niveau des services publics, les horaires ne sont pas adaptés aux horaires de disponibilité des personnes qui travaillent." Alors forcément, ce service proposé par la mairie de Le Ferré attire : "On a des Rennais, des Malouins, des gens de Dinan. Le week-end dernier, j'ai eu une femme de Paris. J'ai eu des Finistériens, des Finistériennes également..."

C'est le cas de Marion, elle est venue d'Avranches dans la Manche faire les premiers passeports de ses deux enfants : "On essaye de les faire depuis le mois de janvier. On arrive à obtenir des rendez-vous, mais systématiquement en semaine, à l'heure où on travaille. Donc c'est très compliqué, une ouverture ici le samedi et le dimanche, c'est totalement inespéré !" Justine, une habitante de Le Ferré en a également profité pour faire son passeport avant son futur voyage de noces : "Après, on a reçus les passeports au bout de six semaines. Donc c'était vraiment un service très rapide !"