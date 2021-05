La Mairie de Lille annonce ses mesures de réouverture pour le 19 mai : terrasses, piétonnisation, culture

La maire de Lille Martine Aubry a fait un point ce jeudi 6 mai sur la réouverture des restaurants, des bars et des lieux culturels. A partir du 19 mai, 700 terrasses vont pouvoir ouvrir, les restaurants et bars pourront étendre leurs terrasses et des terrasses éphémères vont voir le jour.

Ce jeudi 6 mai lors de la présentation de la réouverture des bars, restaurants et lieux culturels, la maire de Lille Martine Aubry a tenu à rappeler que le taux d'incidence reste important à Lille (taux d'incidence de 268). La maire souhaite appeler à la vigilance et se réjouit de la réouverture des différents lieux le 19 mai. Pour éviter tout débordements, la police sera présente sur le terrain pour s’assurer du respect des règles établies.

Des terrasses éphémères et une piétonnisation du centre-ville le samedi

La maire de Lille Martine Aubry annonce la réouverture des 700 terrasses de la ville. Les restaurants et bars pourront étendre leurs terrasses, à titre d’exemple dans la rue Jean-Baptiste Lebas, les 16 restaurateurs pourront déborder sur la piste cyclable, qui sera aménagée par les services de la Ville sur l’axe routier. Pour ceux qui n'ont pas de terrasses la ville va créer des terrasses éphémères jusqu'au 30 septembre, comme l'explique Martine Aubry : "Nous proposons la création de terrasses éphémères sur les places de stationnement en faisant en sorte que la sécurité soit respectée. Par exemple, rue de solférino il y a des restaurants qui n'ont pas de terrasses dans la rue des primeurs, derrière le Match. Nous avons discuté avec le supermarché pour fermer la rue des primeurs à la circulation de 11h du matin au soir pour que ces restaurants puissent avoir des terrasses. Toutes les terrasses seront gratuites jusqu'au 30 septembre. C'est un effort de la ville parce que l'année dernière ça nous a coûté 950 000 euros et là depuis le début de l'année jusqu'à début septembre c'est 750 000 euros. Il me semble qu'il faut que nous aidions les cafés et restaurants." La maire de Lille a également annoncé des jobs meetings pour recruter du personnel comme des serveurs et des cuisiners face au manque de personnel dans les établissements. Des jobs meetings organisés en lien avec la Maison de l'Emploi, la Mission Locale avec un premier job dating ce vendredi 7 mai permettant aux candidats de se faire connaitre, avant les entretiens et les recrutements. Ces jobs meetings pourront se dérouler de façon hebdomadaire.

Concernant la piétonnisation, elle va être systématique tous les samedis, de 11h à 19h, après une première expérience positive selon Martine Aubry : "On a fait une première expérimentation le 16 mai 2020, ça a été globalement accepté par les commerçants et par les riverains à quelques exceptions près. Nous pouvons généraliser cette piétonnisation temporaire puisque c'est uniquement le samedi. Il faut que les riverains se rendent compte qu'il n'est pas question de rendre permanent ce type de choses mais dans une situation où des restaurants risquent de fermer si on ne leur donne pas la possibilité d'ouvrir et bien il faut faire un partage de l'espace public avec des règles strictes. A partir du 22 mai, les bornes vont fonctionner et nous laissons pendant un mois des agents de la ville pour qu'ils expliquent aux personnes qui souhaitent faire entrer leur voiture le fonctionnement des bornes."

Expositions "Colors, "Ni méchant Ni gentil" et"Kaiwù"

Le 19 mai c'est également la réouverture des lieux culturels, la Maire de Lille Martine Aubry a fait le point sur l'ouverture de ces lieux avec le respect du protocole sanitaire et surtout de ce qui nous attend comme programme : "La plupart des places seront réservées sur internet, on garde quelques places pour les gens qui passent mais l'idée c'est que le maximum de personnes s'inscrivent sur internet. Il y a des billets horodatés pour éviter l'afflux de monde. On ouvre avec beaucoup d'expositions, celles qui ont été repoussées l'exposition Colors au Tripostal, "Kaiwù" à l'Hospice Comtesse qui met en avant le design contemporain chinois et enfin l'exposition le Loup "Ni méchant Ni gentil!", c'est une exposition que j'attends avec impatience même si elle est destinée aux moins de 7 ans, les expositions du Musée d'Histoire Naturelle sont toujours extraordinaires." Pour rappel, les moins de 30 ans et les étudiants auront accès aux expositions gratuitement, une gratuité valable pour tous le premier dimanche de chaque mois.