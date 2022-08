La mairie de Lille veut réguler elle-même les "dark stores"

"Nous souhaitons disposer de moyens juridiques pour réguler et lutter contre les dark stores et les dark kitchens"" : la maire de Lille, Martine Aubry, demande dans une lettre adressée à Elisabeth Borne, la Première ministre de pouvoir décider des mesures de lutte contre les dark stores et les dark kitchens. Cette missive, signée avec d'autres élus comme les maires de Villeurbanne, Bordeaux, Strasbourg ou encore Marseille, doit être envoyée vendredi ou samedi.

Ces "dark stores" ce sont des locaux dédiés à la préparation de livraisons. Les "dark kitchen" sont des cuisines non liées à un restaurant, uniquement destinées à la livraison de plats.

Selon les maires, ces symboles du "quick commerce" provoquent des nuisances pour les habitants, de la concurrence accrue pour les commerçants et des conditions de travail précaire pour les livreurs. Ils se seraient multipliés depuis 2020 et les différents confinements. Le ministre délégué à la Ville et au logement Olivier Klein a récemment affirmé être favorable à ce que les maires puissent "interdire, ou pas, un dark store dans un quartier".