La mairie de Marseille dit stop aux trottinettes mal garées et enlève des dizaines d'engins en libre service

Le service technique de la ville de Marseille enlève des trottinettes et vélos, mal garés sur des trottoirs et passages piétons.

La ville de Marseille part en guerre contre le stationnement anarchique des trottinettes et vélos en libre service. Des dizaines d'engins électriques, mal garés et jetés n'importe comment sur les trottoirs et dans les rues malgré des zones de stockage bien identifiées au sol. Plus de 600 places ont ainsi été créées et tracées en un an, essentiellement en centre-ville. La mairie promet de garder le rythme jusqu'à la fin du mandat. En présence d'Audrey Gatian, l'adjoint aux mobilités, les services technique de Marseille ont enlevé pour la première fois, des engins mal stationnés, à Vauban dans le 6e arrondissement. Le quartier au pied de Notre-Dame-de-la Garde, est particulièrement touché par le phénomène.

4.500 trottinettes et 2.000 vélos en libre service

Avec cette opération coup de poing, la ville veut obliger les quatre opérateurs du marché (Voi, Bird, Lime et Dott) à mieux gérer leur flotte, composée de 4.500 trottinettes et 2.000 vélos. La convention signée avec la mairie il y a un an, prévoit un parc de 3.000 trottinettes dans les arrondissements de 1 à 8 et 1.500 engins dans les arrondissements de 9 à 16. Pour les vélos en libre service, le principe de répartition entre le centre-ville et le reste de la cité est identique : 1.200 vélos (1-8) et 800 (9-16).

Coup de pression sur les opérateurs

Selon les quatre opérateurs qui se partagent depuis un an le marché marseillais, seuls 2% des appareils seraient mal garés. Un chiffre contesté par la mairie qui vient de se doter d'un logiciel pour avoir ses propres données. "Les opérateurs doivent réguler les emplacements de stationnement, justifie Audrey Gatian. On ne peut pas laisser des emplacements déborder sur la chaussée, sur les trottoirs et les passages piétons. C'est une première opération qui sera renouvelée si les opérateurs ne réagissent pas. La municipalité menace même de rompre la convention signée l'an dernier, "une convention, ce n'est pas ad vitam aeternam. Tout est possible. Quand on ne respecte les engagements écrites, on a la possibilité d'arrêter la convention avant le terme". C'est à dire d'ici un an. Le service juridique de la ville travaille aussi sur un système de pénalités, des amendes "dissuasives" contre les opérateurs si la situation ne s'améliore pas.

Vélos en libre service qui débordent sur un passage piéton dans une rue de Marseille. © Radio France - Fred Chapuis