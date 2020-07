La mairie de Marseille libérée des barrières de protection

En place depuis plus d'un an et demi devant l'Hôtel de Ville, les barrières de protection ont été enlevées à Marseille. Souhait de la nouvelle équipe municipale qui a pris ses fonctions lundi 6 juillet après la victoire de Michèle Rubirola.

C'est bien le signe que la municipalité a changé à Marseille. Jean-Claude Gaudin est parti, les barrières de protection installées devant l'Hôtel de Ville depuis plus d'un an et demi aussi. Et la nouvelle équipe municipale menée par Michèle Rubirola a donc décidé de les enlever. Son premier adjoint Benoît Payan n'a pas manqué de publier les photos AVANT/APRES sur son compte twitter. Le symbole du changement.

Les barrières de protection avaient été installées après le drame de la rue d’Aubagne qui a entraîné la mort de 8 Marseillais. Plusieurs manifestations avaient eu lieu, s’achevant devant la mairie de Marseille.