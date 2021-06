La mairie de Marseille va racheter "l'Après M", l'ancien McDo de Saint-Barthélémy

La vie d'après de "l'Après M" semble se dessiner à Marseille. C'est un gros soulagement pour ceux qui s'investissent depuis des années : la ville va racheter l'ancien McDonald de Saint-Barthélémy dans le 14e arrondissement, le fast-food devenu un restaurant solidaire. Il y a quelques semaines un appel participatif a été lancé pour permettre de sauver le lieu symbole du combat des anciens salariés. Une Société Citoyenne Immobilière "La part du Peuple" a été créée pour pouvoir racheter collectivement le bâtiment et en faire un fast-food solidaire. Et la bonne nouvelle est arrivée donc ce mercredi après-midi quand le maire Benoît Payan a annoncé le rachat de l'établissement par la ville.

La ville ne pouvait pas rester indifférente parce que cette situation devenait difficile et ici c'est aussi la volonté de Marseille de faire différemment, d'inventer un autre destin. La ville va se porter acquéreur pour en faire un lieu où les habitants prennent en main leur destin - Benoît Payan

Le rachat par la ville doit être acté en conseil municipal, le 9 juillet. Depuis la crise du Covid-19, le McDo a été réquisitionné par les habitants et s’est transformé en un lieu d’entraide baptisé « L’après M ». Ainsi, depuis le premier confinement, plus de 150.000 personnes ont été aidées avec une distribution quotidienne de 1.200 colis alimentaires. Cette action a été réalisée en toute indépendance, sans aucune subvention mais avec l'aide des bénévoles et des associations qui ont donné de leur temps et de leur énergie.

