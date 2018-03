Mézières-en-Brenne, France

Si vous avez tenté d'appeler la mairie de Mezières-en-Brenne ces derniers jours, vous en aurez fait l'expérience : la ligne sonne occupée en permanence. Et pour cause... "Notre ligne a été écrasée par erreur ! tempête Jean-Louis Camus, le maire de Mezières-en-Brenne. Nous n'existons plus ! _Résultat : nous n'avons plus ni internet ni ligne fixe ! Je suis outré_!!"

A l'origine de ce problème, un dégroupage abusif estime Orange : "Actuellement, la loi pour favoriser la concurrence permet à n'importe quel opérateur, sauvagement, par simple appel téléphonique, de s'approprier une ligne. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive : une école de la communauté de commune a vu sa ligne supprimée 15 jours comme cela. Le voisin s'est trompé de numéro en changeant d'opérateur..." explique Jean Bernard Constant, responsable numérique de la communauté de communes.

La mairie envisagerait de porter plainte contre l'opérateur qui a supprimé sa ligne.

Un portable pour les urgences

Le maire s'inquiète des conséquences que cette gène -qui dure depuis mardi - pourrait avoir : "_C'est une question de sécurité_. Nous ne pouvons plus être joints par les administrés et nous ne pouvons plus faire passer de message. C'est très embêtant aussi pour toutes les urgences d'état civil".

En attendant que la ligne soit rétablie - pas avant mardi 3 avril au plus tôt - la mairie dispose d'un portable pour les urgences. Vous pouvez composer le 06 38 42 04 69.