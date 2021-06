La mairie de Montargis annule la Fête de la musique en raison d'un protocole sanitaire "trop strict"

Le maire de Montargis a reçu ce jeudi après-midi les consignes sanitaires de la préfecture du Loiret concernant le déroulé de la Fête de la musique. Benoît Digeon le juge trop contraignant et décide d'annuler l'événement qui devait se tenir le 21 juin.

Il n'y aura pas de Fête de la musique à Montargis cette année. Après avoir reçu, de la part de la préfecture du Loiret, ce jeudi, les restrictions sanitaires qui s'appliqueront ce soir-là, le maire de la commune décide d'annuler l'événement du 21 juin. Selon Benoît Digeon, le protocole prévoit notamment d'interdire aux chanteurs et musiciens de se produire dans les rues, ni même en terrasses des bars et restaurants. Seuls les concerts en lieu clos seront permis, avec un public assis, et dans le respect d'une jauge.

Des mesures jugées bien trop contraignantes par le maire de Montargis, Benoît Digeon, qui préfère tout simplement annuler l'événement. "Pour nous, le principal moteur de la Fête de la musique, ce sont les bars et les restaurants. Quand ils sont deux ou trois dans un quartier, ils s'offrent une tribune avec un orchestre et c'est là que cela fonctionne ! Donc il n'est pas possible que ces bars travaillent à blanc, personne ne sera prêt à le faire."

Il ajoute par ailleurs que les jauges sont "trop compliquées".

"Je trouve ça ridicule"

"On nous dit qu'au-delà de mille personnes, il faudra un pass sanitaire. Mais une jauge de mille dans un centre-ville, ce n'est rien du tout !", s'agace Benoît Digeon, qui estime à environ 10.000 personnes le nombre de personnes dans les rues ce soir-là. Il assure par ailleurs ne pas avoir "les moyens", en termes de policiers, de veiller au respect de toutes ces règles. Un protocole qu'il juge "ridicule".

Je trouve ça ridicule. Mais que voulez-vous ! Les gens qui prennent ces décisions les prennent à raison. Pour ne pas dire clairement qu'ils l'interdisent, ils font en sorte que cette Fête de la musique n'ait pas lieu. Donc le résultat est obtenu, ce sont finalement les maires qui vont l'interdire. - Benoît Digeon, maire de Montargis

Mais l'élu est formel, "ces règles, on ne peut pas les respecter."

Contactée par France Bleu Orléans, la préfecture du Loiret précise que ce protocole est "national" et que ces règles, négociées avec l'Association des maires de France, répondent au protocole sanitaire imposé par le gouvernement, d'autant que nous serons, à ce moment-là, entrés dans une nouvelle phase du déconfinement, avec un couvre-feu à 23 heures et des rassemblements sur la voie publique limitées à dix personnes.

Le directeur de cabinet de la préfète du Loiret, Xavier Marotel, explique qu'il "n'y aura pas de dérogation aux règles pour la Fête de la musique, car il ne faut pas baisser la garde face au virus. Les concerts en plein air, un peu improvisés, qui font le charme de la Fête de la musique, ne seront pas possibles. Mais il y a une marge de manœuvre pour organiser cet événement dans le respect du protocole."