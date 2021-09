La mairie de Montpellier en appelle à la vigilance de la population face aux risques d'inondation

Montpellier est de plus en plus fréquemment exposée à des évènements climatiques importants. Comme l'épisode de fortes pluies de mercredi dernier. Pour prévenir ces risques, la mairie et les pompiers rappellent les bons gestes à adopter.

La mairie de Montpellier préfère prévenir que guérir. Elle rappelle les outils qu'elle met en place pour préparer la population aux risques climatiques auxquels est confrontée la ville. Le Document d'Information sur les Risques Majeurs (DICRIM) vient d'être mis à jour. "Il est à destination du grand public en ligne ou en documentation papier" explique l'adjoint au maire délégué à la protection de la population, à la tranquillité publique et aux Affaires militaires, Sébastien Cote. Dans ce document, il est détaillé les recommandations prônées en cas d'incendie, de neige, d'attentat ou encore de risque inondation. L'élu met en avant d'autres outils : "les réseaux sociaux" ou encore "l'inscription à la téléalerte", une solution d'appel d'alerte à la population via les téléphones portables, "pour être informés en temps réel et par SMS d'un évènement dangereux dans notre ville."

Des consignes qui sauvent des vies

Ces outils visent à éviter des évènements comme les cinq noyades qui ont eu lieu alors que des personnes se baignaient sur la côte héraultaise pendant un épisode pluvio-orageux. Le lieutenant colonel Gilbert Arnal appelle à la vigilance et au respect des consignes par toutes et tous. Quand le risque inondation passe au orange ou au rouge dans le département : "Il ne faut pas sortir de chez soi, aller chercher ses enfants à l'école ou prendre sa voiture" rappelle Gilbert Arnal. Sur un ton plus alarmiste, "prendre sa voiture pour aller chercher son enfant au collège c'est s'exposer sur le trajet aller et exposer son enfant sur le trajet retour." Il en appelle à la plus grande prudence et à _"faire confiance aux mesures qui sont prescrites." Le lieutenant colonel assure, contre celles et ceux qui ne respectent pas les consignes, "qu'il vaut mieux prendre des précautions et préserver une partie du territoire et de ses habitants que négliger ses conséquences et aller perdre la vie bêtement." _