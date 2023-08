"J'ai dormi deux heures cette nuit à cause de la chaleur", les seniors souffrent de la canicule à Montpellier

Pour aider les plus fragiles à lutter contre les températures caniculaires, la mairie de Montpellier a ouvert plusieurs lieux d'accueil. Ouverture depuis ce dimanche 12h lorsque Météo France a placé le département en vigilance orange canicule.

A Montpellier, Salle Pelloutier, quartier Antigone, pour les personnes SDF. Les sans abris peuvent se rafraîchir, boire et manger une petite collation (soupe et gouter).

Pour les seniors, le CCAS de Montpellier ouvre 4 clubs de l'Âge d'or (Lemasson, Cavalerie, Docteur Bonnet, Le Lac) chaque jour en continu de 10h à 18h. Habituellement, ces lieux sont fermés le week-end et pendant la pause méridienne mais cette fois, les adhérents peuvent manger au frais.

Manger et faire des activités. Ce dimanche après-midi, le programme c'est quizz de culture générale avec une première question très à propos : quelle est la température maximale enregistrée sous abri en France depuis 1870 ? Réponse B, 46 °C et c'était à Vérargues le 28 juin 2019. Gisèle, 73 ans, est venue prendre le frais car chez elle, dans le quartier Nouveau Saint Roch, "il est fait très très chaud. Je n'ai pas la climatisation et je n'ai pas envie de vivre les volets et les fenêtres fermées, ça m'étouffe !". Elle est venue avec son pique-nique pour faire un repas partagé. Franck aussi préfère être ici plutôt que chez lui, "j'ai mal dormi cette nuit à cause de la chaleur".

Ces seniors viennent chercher le frais mais aussi "aspire à plus de lien social, explique Béatrice Cosme, directrice de la prévention senior du CCAS de Montpellier, parce que vous êtes isolés, il fait chaud, vous sortez pas. Nous avons donc les deux publics."

Les agents municipaux ont également la mission d'appeler les plus fragiles, les plus isolés, "812 personnes ont été identifiées en amont dans ce registre" explique Emilie Cabello, adjointe à la mairie de Montpellier. Des personnes qui sont appelées régulièrement tout l'été. "Quand on monte en orange, on intensifie les appels pour voir si tout se passe bien, ajoute Béatrice Cosme, on a découvert des personnes qui n'avaient pas de volet, avec des températures exorbitantes, des personnes qui vivent plein sud dans la climatisation. Et puis, il y a des personnes qui n'ont pas d'entourage du tout, ni de personnel qui passe chez eux".

