La mairie de Montpellier rembourse les étudiants verbalisés lors de la visite de la ministre à Montpellier

Hérault, France

Ils ont finalement eu gain de cause. Une dizaine d'étudiants de Montpellier, par la voix d'un syndicat étudiant, demandaient l'annulation d'une amende de stationnement et des frais de mise en fourrière. La mairie de Montpellier leur propose d'annuler l'infraction, et de les rembourser.

Le 20 août dernier, à l'occasion de la visite de la Ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, leur véhicule, stationné sur le parking de la résidence universitaire Crous de Boutonnet, avait été emmené en fourrière.

L'arrêté municipal d'interdiction de stationnement, pris la veille, avait été mis en place le jour-même, selon les étudiants. Une dizaine d'entre eux, boursiers, avaient donc dû débourser environ 150€ pour régler l'amende et récupérer leur véhicule à la fourrière.

Pour être remboursés, les étudiants devront passer par quatre étapes :

Envoi d’un courrier avec les numéros d’amendes d’immatriculation à : Officier du Ministère Public – Hôtel de Police – 206, rue du Comté de Melgueil – 34000 Montpellier Cedex 1​

Après vérification, envoi aux étudiants par l’Officier du Ministère Public d’un « avis de classement sans suite »​

Puis envoi d’un courrier avec la copie de l’avis de classement à : Direction de Sécurité et de la Tranquillité de la Ville de Montpellier – Ville de Montpellier – 1, place Georges Frèche – 34267 Montpellier Cedex 2​

Après traitement par les services municipaux, remboursement aux étudiants des frais engagés.​

