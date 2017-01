La mairie de Montpellier va privatiser les places de stationnement

C'est une vrai révolution qui se prépare à Montpellier : à partir du 1er janvier 2018, les 13 000 places de stationnement sur la voirie ne seront plus gérées par la ville, mais par une société privée.L'opposition municipale est contre. Elle redoute une logique de rentabilité.

À partir du 1er janvier 2018 et pour les sept années qui suivront, la gestion du parc de stationnement de la ville de Montpellier (Hérault) sera confiée à un délégataire.

Cette privatisation est possible grâce à la loi Maptam (loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles) qui impose aux communes de gérer leur stationnement.

Pour l'instant, le conseil municipal a voté le principe le 20 octobre dernier, mais on ne connait pas les détails. Seule certitude , cela va changer les habitudes des automobilistes.

"70% des automobilistes ne mettent pas d'argent dans le parcmètre." - Marie-Hélène Santarelli adjointe chargée de la sécurité

illustration © Maxppp -

La société choisie percevra la recette des horodateurs, elle va donc multiplier les contrôles pour inciter les usagers à payer. Il sera plus difficile de passer entre les mailles du filet.

La ville déterminera les zones et les tarifs et continuera à percevoir les amendes désormais appelées "forfait post-stationnement". Le montant actuel de 17 euros pourrait être revu à la hausse. À Lille, on parle d'un forfait de l'ordre de 40 euros.

"Ce dispositif est flou et va pénaliser le contribuable." - Jacques Domergue conseiller municipal Les Républicains

Jacques Domergue conseiller municipal Les Républicains Partager le son sur : Copier

Pourquoi la ville n'a pas opté pour une régie publique ?

La majorité municipale fait valoir qu'une régie publique aurait coûté trop cher. "Il faut changer tous les horodateurs pour les moderniser, mettre en place un système informatique centralisé, recruter. Il y en a pour 5 millions d'euros" selon Marie-Hélène Santarelli adjointe chargée de la sécurité.

Or, seulement 30% des usagers payent le stationnement donc ça n'est pas "jouable". Il aurait fallu augmenter les tarifs. Avec la DSP (délégation de service public), c'est le délégataire qui prendra à sa charge tous les investissements .

Marie Hélène Santarelli explique le choix d'un prestataire privé plutôt qu'une régie Partager le son sur : Copier

Que vont devenir les agents ASVP ?

Actuellement 38 agents municipaux ASVP sont chargés de la verbalisation. Ceux qui accepteront de travailler auprès du délégataire poursuivront leur mission, les autres seront affectés à d'autres tâches.