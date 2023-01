La mairie de Morières-lès-Avignon supprime les menus de substitution à la cantine

Le maire (RN) de Morières-lès-Avignon va supprimer les repas de substitution à la cantine après les vacances de Noël. À partir de ce mardi 3 janvier, un seul et unique repas sera proposé aux près de 600 ans enfants de maternelle et de primaire qui mangent quotidiennement à la cantine. Seuls les enfants allergiques pourront, sur présentation d'un certificat médical, continuer à apporter leur propre nourriture.

Les parents ont été informés mi-novembre dans un courrier glissé dans le cartable de leur enfant. Le maire y explique son choix par l'inflation et pour "ne pas cumuler des achats de denrées alimentaires différents, des stockages différents et la multiplications des menus et donc du travail en cuisine".

Mais l'opposition et les parents d'élèves y voient une mesure discriminante pour les familles de confession musulmane. "Les enfants allergiques pourront venir avec leur aliment. Donc c'est uniquement les enfants qui ne mangent pas de porc qui ne seront plus épargnés. C'est une nouvelle fois dire qu'on ne veut pas certaines populations à Morières, et qu'on ne les veut pas dans les restaurants scolaires de Morières", dénonce l'élue d'opposition (Parti socialiste) Annick Dubois.

"On ne sait pas si le porc sera mis dans l'assiette ou pas. D'ailleurs à aucun moment, il ne parle du porc. À un moment donné, quand on veut prendre ce genre de décision autoritaire, il faut assumer et dire les choses", pointe aussi la co-présidente de la Fédération de parents d'élèves (FCPE)des écoles de Morières, Anne Vitard. "C'est une tempête dans un verre d'eau", balaie le maire. "Le souci se posait d'augmenter les tarifs ou de trouver une solution. alors on a décidé de supprimer les repas de substitution et de faire un menu unique, explique-t-il.

La viande servie uniquement si l'enfant demande, promet le maire

Et Grégoire Souque renvoie les parents à leurs responsabilités : "Ce menu est communiqué aux familles trois semaines à l'avance donc elles sont largement prévenus à l'avance". Les menus sont visibles et téléchargeables notamment sur le site internet de la mairie . Il indique aussi que les parents peuvent "retirer leur enfant de la cantine certains jours".

Mais Anne Vitard, de la FCPE, craint aussi des confusions, notamment chez les plus petits. "Quand on est en petite section, on n'est pas capable de faire la différence entre du porc et une autre viande". Et sur ce point, le maire promet que ça n'arrivera pas : "Les consignes sont de ne servir de la viande que si la personne veut de la viande. Si l'enfant ne veut pas de viande, on ne lui en sert pas".

Annick Dubois, la conseillère municipale d'opposition veut désormais saisir la préfecture, le défenseur des droits des enfants voire le tribunal administratif si le maire ne revient pas sur sa décision. La loi, à ce stade, n'interdit pas ni oblige les collectivités à proposer un menu de substitution.